Akşener: Millet iradesine darbe demek ayıptır

Afyonkarahisar'da konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerini siyasi darbe girişimi olarak niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirerek, “Millet iradesine darbe demek kadar ayıp söz, olamaz. Yetkiye, güce doymadınız. Onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz.” dedi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

"İyi Parti'ye oy verirseniz, Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçerseniz bir darbe olacakmış. Bu ülkenin en uzun sınır dışı harekatının altında imzanı olan tek İçişleri Bakanıyım. PKK ile olan mücadelede o imzayı atan benim. Yahu, Afyon'da PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm. Arkadaşlar kafayı mı yediniz? Her yerde aynı adamlar farklı şeyleri söylüyor.

Eğer ben PKK'lıysam benim dokunulmazlığım yok. Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın.

Ne işe yarıyorsunuz? Bir teröriste, bir haine nasıl tahammül ediyorsunuz? Tutuklayın beni. Ya da iftira etmeyin. PKK kanlı bir terör örgütüdür, onunla mücadele etmek herkesin boynunun borcudur. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir.

Bana laf eden çakallar, sağ elinizde Hizbullah var sizin. Gaffar Okkan'ın katilleriyle berabersiniz. Kime laf ediyorsunuz?"

Hemen 100 bin öğretmen atamasının yanı sıra bir veteriner ve ziraat mühendisi okullarımıza gönderilecek. Köy okulları tekrar açılacak ve tarıma destek vereceğiz. Tarıma yönelenlerin, çobanların SSK ya da BAĞ-KUR paralarını biz ödeyeceğiz. Tarım bir beka meselesi bunu pandemide gördük. Ama bunları konuşmak yerine başka gündemler ortaya attılar.



Sanayi tesisleri açarak gençlerin işsizliğini önleyeceğiz. Ankara'da 16 milyar liraya dinazor yaptılar. Bu parayla Afyon'da kaç tane fabrika açılırdı? Gençlerin KYK borçları ödenirdi. İş bulana kadar gençlere 2 bin 500 TL maddi destek vereceğiz. Temmuz ayında emekli ve emekçilere yüzde 50 zam yapacağız.



"ESNAF, 5 YILDA BORÇLARINI YAPILANDIRACAK"

Emekli maaşı alan arkadaşlar, Kurban Bayramı öncesi bankaya gideceksiniz hesabınızda 15 bin TL olacak onu alacaksınız. Esnaf kardeşim 5 yıl içinde borçlara yapılandırma getireceğiz. Üç yıldır esnaf geziyorum, öğrenciyi, genci, kadını, işsiz genci herkesi dinledim.



"ŞEKER FABRİKALARI VE SEKA AÇILACAK"

Şeker fabrikasının ve SEKA'nın kapatılması büyük sorun yarattı. Şeker Fabrikalarını yeniden kurup istihdam yaratacağız. Türkiye'nin tüm mal varlıklarını sattı bunlar. SEKA'dan Kocaeli'nde, Afyon'da ve Sivas'ta birçok insanımız mağdur edildi. Hep birlikte tarih yazacağız. Son kez bir şey daha istiyorum, bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e diyorum."

