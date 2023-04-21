Akşener: O büyük acıyı asla unutmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'da konuştu.

Yakın tarihin en büyük acılarından birini yaşadıklarını ve bu acıyı asla unutmayacaklarını söyleyen Akşener, "Yaşadığımız felaketin izlerini ne hafızamızdan ne de kalbimizden silinmeyecek." dedi.

"Bir ev ve bir sofra düşünün... Kimi Edirne'den kimi Malatya'dan gelen teyzeler, amcalar, gençler, yaşlıların bir bayram sabahı huzur içinde bir sofranın başında toplandığını düşünün. Kahkahaların atıldığı, herkesin birbirini anladığı bir ev düşünün. Herkesin yemeğini eşit paylaştığı bir ev düşünün. İşte 14 Mayıs tüm Türkiye için böyle bir ev olacak. İçimizi ferahlatan bir güneş doğacak. Tüm Türkiye doğudan batıya kuzeyden güneye bir refaha kavuşacak."



"TARİH OLACAKLAR"

Seçimin ardından 'tarih olacak'ları da sıralayan Akşener, şunları kaydetti:



"Kader planı olarak pazarlanan sorumsuzluk tarih olacak. Ülkemizin üzerindeki tüm kara bulutlar 14 Mayıs ile birlikte kaybolacak. Çünkü 15 Mayıs'ın şafağında çocuklarımızı adaletsizlikle açlığa mahkum edenler tarih olacak. Ülkemizin içine hapsedildiği tek adam sistemi tarih olacak. Küfre tehdide baskıya dayanan yönetim anlayışı tarih olacak ve Türkiye tarih yazacak."



"TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN BİR SEÇİM OLACAK"

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin kritik bir seçim olduğuna dikkat çeken İYİ Parti lideri Akşener, şöyle konuştu:



"Şunu asla unutmayın bu seçim kişiler arasındaki bir rekabetin seçimi olmayacak. Türkiye'nin kaderini değiştiren bir seçim olacak. Bir yanda seçim uğruna kadınlara ölümü, şiddeti reva görenler var. Diğer yanda kadınların hak ve hukukunu geliştirmek isteyenler var. Krizleri gizlemeye değil çözmeye talip olan deneyimli bir kadro var."



SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİ HATIRLATTI

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de Ankara’da sokak ortasında öldürüldüğünü ve soruşturma sürecinin yürütülmediğini bir kez daha hatırlatan Meral Akşener, "Bir tarafta Ankara'nın göbeğinde, Sinan Ateş'in ölümüne susanlar diğer tarafta Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili herkesten hesap soracak bir irade var" dedi.

"BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ"

Seçimlerde halkın en doğru kararı vereceğin inandıklarını ve birlikte tarih yazacaklarını belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milletimiz en doğru kararı verecek. Bu ülkenin nüfus cüzdanına sahip olan herkes bu milletin ağasıdır, paşasıdır, beyidir. Milletimiz kaliteli bir eğitim hakkına kavuştuğu bir Türkiye hayalimiz var. Milletimiz en doğru kararı verecek. Milletimiz, İyi Parti'yi birinci, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapacak.



İyi Parti olarak 8 ilde kurduğumuz bu sofraları tüm Türkiye'de kuracağız. Birlikte kazanacağız, birlikte tarih yazacağız."