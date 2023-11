Akşener: Partiyi ittifaka dayayıp yan gelip yatmak için kurmadık

Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, kadına karşı şiddet, İstanbul Sözleşmesi, siyasette ittifak tartışması, İYİ Parti'deki istifalar ve ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE TEPKİ

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ydü. Ülkemizdeki birçok mesele gibi kadın ve kadına yönelik şiddet meselesi de ne yazık ki, sadece böyle özel günlerde hatırlanıyor.



Türkiye’de, son 10 ayda 364 kadın öldürüldü. Her gün, ülkemizin dört bir yanından artık, sokak ortalarına kadar taşan kadına yönelik şiddet görüntüleri geliyor. Çocuklarımız bile şiddetin, tacizin, tecavüzün, mağduru oluyor. Ülkemizde kadınlar artık 'şiddet, ne zaman kapımı çalacak?' bekleyişiyle yaşıyor.

Tüm bu acılar yaşanırken tablo, bu derece vahimken Sayın Erdoğan ise, çıkıp; 'İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin kadın hakları ve şiddetle mücadeleye, en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır.' diyerek açıklama yapıyor. Gerçekten inanılır gibi değil…



Ne yaparsanız yapın, şunu hiçbir zaman unutmayın ki; biz, kadınlar olarak sizin kendi ellerinizle yol açtığınız haksızlıklar çağında mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz! Her zaman ve her koşulda tek bir kadının mücadelesini, tüm kadınların mücadelesi olarak görmeye, devam edeceğiz! Dayattığınız hiçbir prangaya da, asla boyun eğmeyeceğiz! Ve er ya da geç kadınların, korkmadan yaşayacağı adaletine, hukukuna, yargısına güveneceği çocuklarını da huzurla büyüteceği bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz!



"DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ"

Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 40 seviyesine çıkardı. Biz ise, İYİ Parti olarak dün neredeysek bugün de aynı yerdeyiz. O günün şartlarında iktidarı, defalarca uyarmıştık. 'Merkez Bankası’nın işine karışmayın.' demiştik. İktidarı akla ve bilime davet etmiştik. 'Faiz sebep enflasyon sonuçtur.' saçmalığından, vazgeçin.” demiştik.

YEREL SEÇİM MESAJI

İYİ Belediyecilik vizyonumuzla, milletimize her şeyden önce, yaşayan ve yaşatan, şehirler inşa edeceğiz. Can ve mal güvenliğini esas alan, şehircilik anlayışımızla deprem risklerini, proaktif olarak yönetebilen; sağlık, gıda, ulaşım ve barınma imkanlarına sahip; afetlere dirençli kentler inşa edeceğiz. Yöneteceğimiz şehirlerde, kaçak ve çürük yapılara, kesinlikle izin vermeyeceğiz. Yapılan plan değişiklikleri üzerinden birilerinin haksız kazanç elde etmesine engel olacağız.



İYİ Parti; siyasetin ahlaksız tekliflerini, elinin tersi ile itenlerin partisidir! İYİ Parti; milletin selameti için, her türlü baskıya göğüs gerenlerin partisidir! İYİ Parti; memleketine hizmet için, çetin yolları yürüyenlerin partisidir.

İYİ Parti, birilerinin kariyer basamağı olsun diye kurulmadı. İYİ Parti, siyaset simsarlarının kirli düzeni sürsün diye kurulmadı. İYİ Parti, ittifaklara dayanıp yan gelip yatmak için de kurulmadı. Aksine İYİ Parti, hür ve müstakil bir yolda Türkiye’nin önünü açmak için kuruldu.



Kurulduğumuz günden beri İYİ Parti’nin sağından solundan çekiştirip bize istikamet çizmeye çalışanlar, hep oldu. Bugün geldiğimiz noktada, görüyoruz ki olmaya da devam edecek. Biz nelerin içinden geçtik bu ne ki varsın olsun. Dün, yüzde 60 borazanlığı yapanlar bugün çıkıp utanmadan İYİ Parti analizleri kasıyorlar. Ancak şunu unutuyorlar ki onların attığı çamur, bize yapışmaz. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da kendi günahlarını, saklamak isteyenlerin İYİ Parti’yi özne yapmasına izin vermeyeceğiz!