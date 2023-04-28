Akşener: Seçime gidiyoruz savaşa değil

İstanbul Pendik'te konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamalara tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı, "Seçime gidiyoruz. Mübareklerin dili sanki savaşa gidiyormuşuz gibi. Milleti, başka partilere oy verince işgalci güç olarak tanımlıyorsun. Yazıktır, günahtır, saygısızlıktır." dedi.

Akşener, "14 Mayıs akşamı kazandığımızda darbe olacakmış, hadi ordan. Hangi partiye oy verirse versin hepsi has evlattır ama AK Parti'nin ve paydaşlarının yaptığı konuşmalar tehdittir." şeklinde devam etti.

Meral Akşener'in gündeminde fiyat artışları da vardı yaklaşam kurban bayramını hatırlatarak, "Geçen sene bir kurban 5 bin liraydı. Bu sene 12 bin ila 15 lira arasında değişiyor. Bu sene Kurban Bayramını biz kazanacağız, 15 bin lirayı hesaplarınızda göreceksiniz." diye konuştu.