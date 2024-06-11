Akşener suskunluğunu bozdu: İddiaları yalanladı

Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden 2 sayfalık bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerekçesine yer vermedi ancak "iş insanının Yargıtay'daki dosyası için görüşüldü" iddiasına tepki gösterdi.

Akşener, o iddia için "Sadece şahsımı değil aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve sayın Cumhurbaşkanını zan altında bırakmaktadır.’ ifadelerini kullandı.

Çalışma ofisi açtığı iddialarını da yalanlayan Akşener, açıklamasında "Türkiye’nin herhangi bir yerinde herhangi bir amaçla ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim." ifadelerine yer verdi.