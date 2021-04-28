Akşener: Tam kapanma destek paketi açıklayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener, yaklaşık 3 hafta sürecek tam kapanma döneminde maddi olarak olumsuz etkilenecekler için destek paketi açıklanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapanma' kararını geç de olsa önemli bulduklarını ifade eden Akşener, ''Sadece kapalı demekle olmaz. İmkanları seferber edip milletin yanında olduğunu göstereceksin. Bir tam kapanma destek paketi açıklayın'' dedi.

