Akşener: TBMM, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi Nobel'e aday göstersin

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, corona virüs aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin insanlığa çok büyük bir hizmette bulunduğunu söyledi.

Akşener, "Covid-19 salgını söz konusu olmasaydı, kanser çalışmaları nedeniyle bilim çevrelerinde, dünya çapında bir prestije sahiplerdi. İYİ Parti grubu olarak, TBMM'nin bu iki bilim insanımızı insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı, Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz" dedi.



"HESAP SORAMADI"



Akşener, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını hatırlatarak, "Daha pazar akşamına kadar bakanlarından tutun da atanmış bürokratına kadar ‘muhalefetin dostu Biden’ diyorlardı. ‘Hain Biden’ diyorlardı. Sonra ne oldu? Pazartesi oldu ve Sayın Erdoğan, Amerikan Başkanı için ‘Dostum Biden’ dedi. Oraya hesap sormaya gidiyordu. Sorabildi mi, soramadı. Bir de basın toplantısında, ‘Hamdolsun 24 Nisan konusu gündeme gelmedi’ dedi. Kendisi gündeme getirmesi gerekirken getirmemiş, hamdolsun Biden da getirmemiş. Vay be, halimize bakar mısınız?" diye konuştu.



"TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET CENNETİ OLMUŞTUR"



Akşener, Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 70'nin asgari ücret aldığını kaydederek, "Türkiye asgari ücret cenneti olmuştur. Böyle bir şey yok. Pandemi döneminde, vatandaşına sırtını dönmüş bir iktidarın, milletini nasıl yüzüstü bıraktığına hep birlikte şahit olduk. Kredi verip milletimizi borçlandırmayı, devletin alacaklarını ertelemeyi, pandemi desteği diye pazarladılar" dedi.



"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ UZATIN"



Akşener ayrıca, kısa çalışma ödeneğinin bu ay sonunda biteceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bu ödenekten 1 milyon 300 bin çalışanımız faydalanıyor. Kısa çalışma ödeneği sonlandırılınca, işten çıkarma yasağı da son bulacak. Yani bugünün şartlarında, bu insanlarımızın önemli bir bölümü, işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Ne işverenler ne de çalışanlarımız henüz buna hazır değil. 1,5 yıldır, işleri sekteye uğramış işveren ne yapsın? Yardımları da kısa çalışma ödeneğinin süresini de bir an önce uzatın. Bu hem çalışanlar için hem de piyasalar için çok önemli."