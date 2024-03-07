Akşener ve Yavaş arasında adaylık polemiği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik "Sayın Akşener, benim cumhurbaşkanı adaylığımda samimi olsaydı, ben başka bir partinin üyesiyken, benim hiç haberim yokken bana adaylık çağrısı yapmak yerine aylarca toplanan altılı masada ismimi gündeme getirebilirdi." demişti.



Akşener, bugün Maltepe'de esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yavaş'ın açıklamalarına yanıt veren Akşener, "Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine şahitli, ispatlı bu söylendi." dedi.

"O CESARETİ GÖSTEREMEDİ"



Yavaş'ın cesaret edemediğinden söz eden Akşener, "Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi." diye konuştu.



"Bugün itiraf etti." diyen Akşener, "Partimizin il başkanının, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum." dedi.

