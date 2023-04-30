Akşener: Yönetenlere bakarsanız seçime değil harbe gidiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı, Isparta mitinginde konuştu.

14 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanı olacağını dile getiren Akşener, "Hep birlikte beraber bunu kutlayacağız." dedi.

"Benim ağzıma alkol değmedi. Bu da bir iftiradır." diyen Akşener, "14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti inşallah birinci parti çıkacak." ifadelerini kullandı.

"SANKİ HARBE GİDİYORUZ"

Bu seçimin millet için bir bayram olduğunu dile getiren İYİ Parti lideri, "Bizi yönetenlere bakarsanız sanki seçime değil harbe gidiyoruz." diye konuştu.

