Akşener: Benimle iktidara yürümeye hazır mısınız?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Partilelere ''Benimle yürümeye var mısınız?'' diye sordu.



Meral Akşener, ''Şimdi, bir kez daha sizlere sormak istiyorum. Benimle, bu kutlu mücadeleye var mısınız? Nice engelleri aştığımız gibi bugün de, önümüze dikecekleri her türlü duvarı yıkıp geçmeye var mısınız, benimle iktidara yürümeye hazır mısınız'' ifadelerine yer verdi.



''KAYBEDECEK ARKADAŞIMIZ YOK''

Kaydecek dava arkadaşlarının olmadığına da vurgu yapan İYİ Parti Geneş Başkanı, ''İYİ’ler ailesinin temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin de kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır'' diye konuştu.

BAHÇELİ'DENİN ''3 DÖNEM'' ÇIKIŞI

Akşener, 6'lı masanın anayasa değişiklik önerilerine gelen tepkilere de yanıt verdi. ''Kuvvetler ayrılığı ve etkin Meclis vurgusu yapınca rahatsız oldular'' diyen Akşener, MHP Genel Başkanı'nın "Cumhurbaşkanı 3 dönem için seçilsin" çıkışını da hatırlatarak şöyle konuştu:

''Sezen Aksu’nun şarkısındaki gibi, “1-2-3 yetmez, 4-5-6 olsun” diyenlerin, koltuk sevdasına kurban edilen memleketimizin, İYİ’lerin güneşi dışında, bir alternatifi yoktur''

