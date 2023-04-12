Akşener'den 14 Mayıs mesajları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Törende 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Akşener, 13. cumhurbaşkanının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olacağını dile getirdi.

SANDIK MESAJI

Gençlere yönelik sandık mesajları da veren Akşener, "Gençler bu ülkeden gitmek istiyorsunuz. Az kaldı, burada kalın. Yurtdışına gidenler de ülkelerine dönecek." dedi.

Öte yandan Akşener, sandıklara sahip çıkılacağını da belirtti.