Akşener'den AK Parti'nin HDP ziyaretine açıklama

Anayasa değişiklik teklifi için AK Parti'nin HDP'yi ziyaret etmesi siyasetin tartışma konularında biri. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuya ilişkin, "Kadere bakın kimler kimlerle yan yana geldi" dedi. Akşener'in gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cuma günü yapılacak duruşması da vardı.

Akşener'den AK Parti'nin HDP ziyaretine açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı , partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Meral Akşener'in gündeminde başörtüsü konusunda hazırlanan değişikliği teklifiyle ilgili AK Parti heyetinin 'yi ziyaret etmesi vardı. 

İYİ Parti Genel Başkanı, ''AK Parti ve HDP milletvekilleri, sayın Erdoğan’ın direktifleriyle başlayan anayasa yapım süreci için bir araya gelip oldukça mutlu, neşeli ve sevinçli bir görüntü vermişler. Ne diyelim, Allah bozmasın'' açıklamasında bulundu. 

HDP üzerinden altılı masaya baskı yapıldığını hatırlatan Akşener'in konuya ilişkin bir de tepkisi vardı. Genel başkan, ''Altılı masanın sağında, solunda, altında ararken; kendisi nihayet HDP’yi kendi bakan ve milletvekillerinin, yanında bulmuş. İşin ilginç tarafı HDP vekilleri de sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi'' dedi. 

''BU YARGI SİSTEMİNİ ALT EDECEĞİZ''

Akşener, YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik davanın 11 Kasım'da yeniden görüleceğini hatırlatarak ''Keyife ve insanına göre çalışan, bu yargı sistemini, haklıyı ezip, güçlüyü kollayan, bu adaletsiz düzeni, hep birlikte, alt edeceğiz'' mesajı da verdi. 

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