Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt

İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili tartışmalar üzerinden İYİ Parti'ye "Masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den yanıt geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı, ''Biz bugüne kadar sayın Erdoğan'ın yaptığı zigzaglara alıştık. Masaya oturan açılım yapan kendileri. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı yerli ve milli tanımına ihtiyaç duyan bir parti değiliz'' dedi. ve sözlerine şunları ekledi:

''Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği ortaya sürüldüğü kumar masasında, hiç olmadık bundan sonra da olmayız''