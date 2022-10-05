Akşener'den ekonomi politikalarına eleştiri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantına katıldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır" sözlerini eleştirdi.

Akşener, ''Üstat diyor ki, biz bilgi ve bilimden koptuk. Dünyada uygulanan tüm ekonomi politakalarını da reddediyoruz. Bizi artık nörologlar değerlendirsin. Yahu niye bu kadar uğraşıyorsun? De ki; biz ekonomiyi böyle yönetiyoruz çünkü 'Sayın Erdoğan böyle istiyor' de. Allah'ın bildiğini niye kuldan saklıyorsunuz? Saçma sapan açıklamalarınızla çilekeş milletimizi daha fazla yormayın" dedi.

Akşener'in buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''AK Parti iktidarı yüzünden memleketimizin bereketi de güzellikleri de soluyor. Ülkeyi yöneten kişi her tavrıyla örnek olmalıdır. Beğenmediği herkese saldıran, hakareti kendine hak sayan bir zihniyetin neden olduğu toplumsal gerilim tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Türkiye bu gerilimi artık taşıyamıyor.

ANKARA'DAKİ MÜZİSYEN CİNAYETİ

Geçtiğimiz hafta Ankara'da bir eğlence mekânında yaşananlar bunun sonucudur. Sırtını iktidara yaslayan herkes, kendini her şeyin sahibi zannediyor.

EKONOMİ POLİTİKALARINA ELEŞTİRİSİ

''Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, geçtiğimiz Şubat ayında; 'Yaz aylarıyla birlikte, enflasyonu kontrol altına alacağız' diyordu. Yaz gelip geçti, artık kış kapıya dayandı. Enflasyon kontrol altına alındı mı, alınamadı.

Baktı, olmuyor, bu sefer de ''yılbaşından sonra, enflasyonun düşeceğine inanıyorum” dedi. Dikkat edin, artık söz de veremiyor; kıştan yaza, yazdan kışa ertelenen, bu mevsimsel sabır döngüsünde; olan da, tabii ki yine, milletimize oluyor.



Bugün ne yazık ki, dünyada en yüksek enflasyona sahip, 5’inci ülkeyiz. Listede bizden sonra gelen ülkeler ise; Lübnan, Suriye, Venezuela ve Sudan''