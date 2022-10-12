Akşener'den ekonomi politikalarına eleştiri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısına katıldı.

Meral Akşener buradaki konuşmasında hükümetin ekonomi politikarına yönelik eleştirilerde bulundu.

''Herkes gönlünü ferah tutsun, İYİ Parti iktidarına bir hafta daha yaklaştık'' diyek Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

''Bay kriz, bundan 20 yıl önce 'Türkiye'de yolsuzluk ve yoksullukların olmayacak' diyerek iktidara geldi. Geçen hafta da, çıktı ve dedi ki, 'Yolsuzlukların ve rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz' Şu an bu sorunları biz çözeriz derken de başarısız olduğu kabul ediyor. Çözerim diyor ama çözemezsin Erdoğan, çünkü tüm bunlar senin eserin.

Sizce 192 kere İhale Kanunu'nu değiştiren iktidar, yolsuzluklarla mücadele edebilir mi''

ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

Yüksek enflasyonu eleştiren Akşener, "Bugün çeyrek bir ekonomist vatandaşımızı pazardan, mutfaktan ve marketten ediyor. Enflasyon canavarı hayatın her alanında bizi boğmaya devam ediyor. Enflasyon fakirleştirir, toplumsal huzuru tehdit eder, verimliliği düşürür dedim. Onlar akılla ve bilimle bağdaşmayan politikalarda ısrar edip ülkemize zaman kaybettirdiler" dedi ve sözlerine şunları ekledi:

''Enflasyonu nasıl düşüreceğini, tane tane özetleyeceğim. Merkez Bankası’nın yönetimine, liyakatli kişileri atayıp bağımsızlığını, yasal teminat altına al. Kamu harcamalarına, disiplin getirip enflasyonu arttırıcı vergileri düşür. Yeniden değerleme oranını da, yurtiçi ÜFE’ye endekslemekten vazgeç. Türk Lirası’nı değersizleştirerek, rekabetçi olma sevdanı, artık bırak''

''GENÇLER BU ÜLKEDEN GİTMEYİN''

Akşener, gençlere de "Bu ülkeden gitmeyin birlikte mücadele edelim" diye seslendi.

