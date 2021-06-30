Akşener'den Elmalı Davası'ndaki tahliye kararına tepki

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener konuşmasına, Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterek başladı.

Hukuka olan güvenin pamuk ipliğine bağlı olan bir dönemde bulunulduğunu söyleyen Akşener, ''Bu insanlıktan yoksun, hukuk rezaleti kararda pay sahibi olan herkesi Allah'a havale ediyorum. Yazıklar olsun. İktidarı uyarıyorum, 'milletin vicdanı ile oynamayın'' diyerek süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

DANIŞTAY'DAN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARI

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti.

Kararı fantastik olan tanımlayan Akşener, millet iradesi ve Meclis'in devre dışı bırakıldığını söyleyerek ''Sonuna kadar 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' demeye devam edeceğiz'' diye konuştu.

YKS SORULARI

Yaklaşık 2 milyon 600 bin öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin de konuşan Akşener, ''Siz bu öğrencilere neden böyle gıcık oluyorsunuz. Öğrencilerimizin önüne getirilen soruların zor olmasının sebebi nedir. Bu çocuklar size ne kötülük yaptı'' diyerek tepki gösterdi.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI



Siyasette Kanal İstanbul tartışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'yi eleştirirerek, 'Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Geldiğimizde size ödeme yapmayacağız' diyorlar. Söke söke bu paralar uluslararası tahkim yoluyla sizden alınır" demesinin ardından İYİ Parti'den tepki geldi.

Akşener, ''Milletin adamı diyorlar ama meğerse Tahkim'in avukatıymış. Senin görevin milletin hakkını söke söke almaktır'' dedi.