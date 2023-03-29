Akşener'den en düşük emekli maaşı eleştirisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) partisinin grup toplantısına katıldı.

Meral Akşener'in buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''Daha dün, Millet İttifakı’nı, bakanlık dağıtmakla suçlayanlar bugün atanmış bakanlarını, milletvekili yapabilmenin telaşındalar. Seçimi kaybedeceklerinin, farkına varanlar hiç olmazsa, milletvekili olabilmenin peşindeler. Gerçekten ibretlik.

"İSTİFA EDİP ÖYLE ADAY OLSUNLAR"

Ben de, buradan sormak istiyorum. Şimdi bu atanmış bakanlar, arkalarında devletin gücüyle seçime girip bir de buna, adil ve dürüst bir seçim mi diyecekler? Seçim sürecinde, devletin kaynaklarını diledikleri gibi kullanıp sonra da buna demokrasi mi diyecekler? Hayır!

Böyle bir ilkesizliği, böyle bir ciddiyetsizliği, kabul etmiyoruz.

Madem tüm kabine üyeleri ani bir aydınlanmayla vekil adayı olmaya karar verdiler. O zaman buyursunlar, hodri meydan. İstifa etsinler, öyle aday olsunlar.

Madem, milletin teveccühünü, kazanmaya adaylar o zaman buyursunlar, üzerlerine atanan gömlekleri çıkarsınlar, öyle aday olsunlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV özel yayınında "Kabineden olan arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik." açıklamasında bulunmuştu.