Akşener'den en düşük emekli maaşı eleştirisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) partisinin grup toplantısına katıldı.
Meral Akşener'in buradaki konuşmasından öne çıkanlar:
''Daha dün, Millet İttifakı’nı, bakanlık dağıtmakla suçlayanlar bugün atanmış bakanlarını, milletvekili yapabilmenin telaşındalar. Seçimi kaybedeceklerinin, farkına varanlar hiç olmazsa, milletvekili olabilmenin peşindeler. Gerçekten ibretlik.
"İSTİFA EDİP ÖYLE ADAY OLSUNLAR"
Ben de, buradan sormak istiyorum. Şimdi bu atanmış bakanlar, arkalarında devletin gücüyle seçime girip bir de buna, adil ve dürüst bir seçim mi diyecekler? Seçim sürecinde, devletin kaynaklarını diledikleri gibi kullanıp sonra da buna demokrasi mi diyecekler? Hayır!
Böyle bir ilkesizliği, böyle bir ciddiyetsizliği, kabul etmiyoruz.
Madem tüm kabine üyeleri ani bir aydınlanmayla vekil adayı olmaya karar verdiler. O zaman buyursunlar, hodri meydan. İstifa etsinler, öyle aday olsunlar.
Madem, milletin teveccühünü, kazanmaya adaylar o zaman buyursunlar, üzerlerine atanan gömlekleri çıkarsınlar, öyle aday olsunlar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV özel yayınında "Kabineden olan arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik." açıklamasında bulunmuştu.
EMEKLİYE ZAM TEPKİSİ
"Seçime 6 ay kala emeklileri, EYT'lileri, atanamayan öğretmenleri hatırladılar.
Yani, seçimler olmasaydı Ne emekli, ne öğretmen, ne EYT’li hiç kimse umurlarında olmayacaktı. Ey demokrasi, sen nelere kadirsin.
Bu vesileyle, buradan Tarım Bakanlığında atama bekleyen, ziraat mühendislerimizi de, gündeme getirmek istiyorum. Çiftçilerin dertlerini çözmek, belli ki sizi aşıyor.
Nitekim onları, 15 Mayıs'tan sonra, biz zaten çözeceğiz. Ama bari, giderayak bakanlığınızdaki ziraat mühendisi kardeşlerimizin derdini çözün.
Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta emeklilerimize verilecek bayram ikramiyesi 2 bin lira, emekli maaşlarının aylığı da en düşük 7 bin 500 lira olarak belirlendi. Ancak 7 bin 501 lira alan, bir emeklinin maaşında, herhangi bir artış yaşanmayacak.
Her ne kadar Sayın Erdoğan, bu artışların bir lütuf olduğunu düşünse de gerçekler maalesef öyle değil. Çünkü asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğu bir ülkede 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek en hafif tabiriyle emekli vatandaşlarımıza hakarettir."