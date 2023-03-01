Akşener'den "helalleşme" tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum." ifadelerine Akşener tepki gösterdi.

"Helalleşmek istiyorsan, sandığı getireceksin." diye konuşan İYİ Parti lideri, sandık mesajı verdi.

"APOLETLERDEN VAZGEÇMEK GEREKİR"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının yarın, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda belirleyecek.



Kritik toplantı öncesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Akşener ise "Herkes üzerine alsın ve çok iyi düşünsün. Bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir." dedi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş’e kıyılmasının üzerinden, tam 61 gün geçti. Aşağılık bir suikastın, faillerinin, ellerini kollarını, sallayarak gezdiği; ve hiç kimsenin, bu hainleri bulmak için, kılını bile kıpırdatmadığı; tam 61 günü, geride bıraktık. Devleti yönetenlerin, mafyalara, simsarlara, uyuşturucu kaçakçılarına, bir kez daha, boyun eğen acizliğiyle; tam 61 gün geçirdik. Geçen bu 61 günde; Adaletsizlik, daha da derinleşti. Hukuksuzluk, daha da belirginleşti. Arsızlık, daha da normalleşti. Sinan Ateş’in katillerinin, peşini bırakmayacağıma, söz vermiştim. Adalet yerini bulana kadar, her hafta, Sinan Ateş’i hatırlatacağıma söz vermiştim. Bu adaletsizlik karşısında, asla susmayacağıma, söz vermiştim. Nitekim bugün, ben yine, bu sözün gereğini yapacağım.

And olsun, şart olsun ki; Sinan Ateş’i unutmayacağız, unutturmayacağız. Çevrilmek istenen dümenleri kabullenmeyeceğiz!

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER



Depreme karşı hazırlık yapmayanlar, meydana gelen felaketten, sorumludur. Kurallara, kanunlara, aykırı bina yapanlar, yapılmasına, izin verenler, yapılanları, imar affıyla affedenler, yandaş müteahhitleri besleyenler, meydana gelen felaketten, sorumludur. Milletimize, “ev” diye, “mezar” yapılmasında, payı olan, imzası olan, talimatı olan herkes, bu büyük felaketten sorumludur.

Afet bölgesi adı altında, âdeta, bir suç mahalliyle karşı karşıya kalmamıza, sebep olan herkes sorumludur. Depremden sonra, 72 saat boyunca; milletimizin yardımına gidemeyenlerin, organize olamayanların, koordinasyonu sağlayamayanların, Saray korkusuyla karar alamayanların, onun yerine de; sivil toplumla kavgaya tutuşanların, birbirinin söylediğini yalanlayanların, interneti kesip, kapılara polis gönderenlerin, tamamı sorumludur.

Sayın Erdoğan! Yeter artık! Depremin üstünden, 23 gün geçti. Sen ilk gün, ne dedin? “Günü geldiğinde, şu anda tuttuğumuz defteri açacağız.” dedin. Yani; bu aziz milleti, düpedüz tehdit ettin. Şimdi hangi yüzle, çıkıp da, helallik istiyorsun?

Daha dün, milletimize, “Bunlar kader planında olan şeyler…” diyordun… Bugün çıkmışsın, utanmadan, onlardan, helallik istiyorsun. Daha dün, insanlarımıza, “ahlaksız, namussuz, adi” diyordun… Bugün, çıkmışsın, utanmadan, onlardan helallik istiyorsun. Daha dün, feryat eden depremzedelere, “hain” diyordun. Bugün, çıkmışsın, utanmadan, onlardan helallik istiyorsun.

Sen haram içinde sefa sürerken, dar günde tek başına bıraktığın milletimizden, şimdi çıkıp da, helallik alamazsın Sayın Erdoğan! Ama illaki, helalleşmek istiyorsan, Ben sana yolunu söyleyeyim. Siyasetçi, milletiyle televizyon karşısından attığı nutukla helalleşmez. Siyasetçi, milletiyle sandıkta helalleşir. Madem helallik alacaksın; o zaman önce, aziz milletimizin önüne, sandığı getireceksin, helalliği de, öyle isteyeceksin. Sandığı getireceksin, milletimiz sana ne diyecek göreceksin. Öyle televizyonlardan üfürmekle olmaz.

KIZILAY TEPKİSİ

Deprem olmuş. İnsanlarımız, 20 gündür çadır bekliyor. Kızılay ise, deposunda, çadır stoklayıp satıyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi?

Biz Kızılay’ı, her felakette ısıtan, battaniye diye biliriz. Biz Kızılay’ı, aç karınları doyuran, ana şefkati diye biliriz. Biz Kızılay’ı, vatana duyulan, sevginin kalbi, yaralılara uzanan, yardım eli diye biliriz. Biz Kızılay’ı, kötü gün dostu biliriz. Peki “Ak-Kızılay” ne yaptı? Milletimizin, topyekûn darda olduğu bir günde; milletimizin, soğuktan donduğu bir günde; tüm Türkiye’nin, seferber olduğu bir günde; Alın teri ile emanet edilen, milletin helal yardımlarını, ticari bir şirket gibi, utanmadan satışa çıkarttı.

Al bayrağımız gibi kıymetli bildiğimiz, Kızılay’ın sancağını, daha fazla kirletmeyin. Her dönem gururumuz olan Kızılay’ı, daha fazla lekelemeyin.

"GERÇEK KOMUTAN OLMAK İÇİN APOLETLERDEN VAZGEÇMEK GEREKİR"

Önümüzdeki bu ateşten imtihanı, parti içi mesele, ya da, yazıhane muhabbeti olarak görenlere, seslenmek istiyorum. Bunu herkes, üzerine alsın ve çok iyi düşünsün ve kimse unutmasın: Bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir.



Küçük hesapları bırakıp, büyük resmi, gerçek tehlikeyi, görmek gerekir. Bizim seçimimiz, dün de belliydi, bugün de belli. Bizim yolumuz, dün de aynıydı, bugün de aynı.

Artık, kişisel hesapları bırakıp, millet için, memleket için, gerekeni yapma zamanıdır.

Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. O karar da; 3-5 kişiyle değil, milletçe verilecek ve uygulanacaktır. Kişilerin kaprisleri değil, milletin iradesi tecelli edecektir. Onun bunun değil, milletin dediği olacaktır. Ve kimsenin endişesi olmasın; kazanan mutlaka Türkiye olacaktır!