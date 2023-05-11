Akşener'den İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin yorum: Saygı duyuyorum, bundan sonra ne olur göreceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"İstifasına saygı duyuyorum. Ama istifasına götüren, belden aşağıya vuranları içim acıyarak izledim. Bundan sorna ne olur göreceğiz. Dolayısıyla İnşallah her şey iyi olur." dedi.
Bununla birlikte Akşenir'in gündeminde, İnce'nin "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." açıklaması da vardı.
"SEÇMENİN KALBİNE GİREMEZSEK SORUMLUSU BİZİZ"
Akşener, "Biz eğer Millet İttifakı olarak seçmenin kalbine yeterli bir şekilde giremezsek, kimse bu durumdan suçlu değildir. O suçlu, bu suçlu diye bir durum yoktur." diye konuştu.
Akşener,, seçimi kazanmaları durumunda hangi bakanlığın hangi partiye verileceği konusunu konuşmadıklarını söyledi. İYİ Parti Genel Balkanı, partilerin alacağı oy oranına göre bakanlıkların dağıtılacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Hiçbir bakanlık ismi konuşulmadı. Devletin 8 önemli bakanlığı vardır. Bunların arasıda adalet vardır, karşılığında içişleri vardır. Adeleti alan içişelerini bırakır. Dışişleri vardır, karşılığı MSB'dir. MEB'in karşılığı sağlıktır. Biz önce CHP ile oturacağız. İki parti arasında görevlendirmeler yapıldıktan sonra,, elbette CHP, Millet İttifakı'nın diğer üyelerine aldığımız bakanlıklardan bazılarını vermek istiyorum diyebilir."
"SAAT 22:00'DE DİĞER ARKADAŞLARLA BİRLİKTE CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDE OLACAĞIM"
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya Akşener, "Şu an kimseyle görüşmedim, çünkü Denizli'deydim." karşılığını verdi.
Katıldığı canlı yayın için hazırlık yaptığını, bu sebeple kimseyle görüşemediğini vurgulayan Akşener, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin genel başkanının bir araya geleceğini belirterek, "Saat 22.00'de diğer arkadaşlarla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacağım." dedi.
Söz konusu toplantının 2 gün önce kararlaştırıldığını ifade eden Akşener, "Seçim günü nasıl bir sistem yapılacak?" sorusunun konuşulacağını söyledi.
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararına saygı duyduğunu belirten Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden bir daveti oldu, ona da çok olumlu baktığımı ifade etmek isterim." dedi.