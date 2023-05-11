Akşener'den İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin yorum: Saygı duyuyorum, bundan sonra ne olur göreceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstifasına saygı duyuyorum. Ama istifasına götüren, belden aşağıya vuranları içim acıyarak izledim. Bundan sorna ne olur göreceğiz. Dolayısıyla İnşallah her şey iyi olur." dedi.



Bununla birlikte Akşenir'in gündeminde, İnce'nin "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." açıklaması da vardı.

