Akşener’den kayınbiraderi hakkında suç duyurusu

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, avukatı aracılığıyla görüşmediği eşinin kardeşi ve aynı zamanda Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hasan Basri Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen temmuz ayında yapılan suç duyurusunda; İzmit'te yaşayan kayınbiraderi Hasan Basri Akşener'in kendisi hakkında yaptığı paylaşımlar ve Meral Akşener ile sık sık görüşen S.K. ile sosyal medya hesabı üzerinden yapılan görüşmeler yer aldı.



S.K.'nin, tehdit ve hakaret içerdiği iddia edilen görüşmeleri olayın ciddiyet taşıyabileceği ve bir tehlikenin oluşabileceği kaygısı ile Akşener'in avukatına gönderdiği ifadeleri, suç duyurusunda belirtildi.



ADLİ KONTROL TEDBİRİ TALEBİ



Meral Akşener'in avukatı, suç duyurusu metninde Hasan Basri Akşener'in, akrabalık nedeniyle Meral Akşener'in ikametini, ziyaret zamanını bilebilecek durumda olduğunu belirtti.



Meral Akşener hakkında son zamanlarda artan ağır eleştiriler, tahkir içeren söylem ve ifadeler nedeniyle potansiyel bir saldırıya maruz kalma ihtimalinin son günlerde güçlendiğini belirten avukatı, Hasan Basri Akşener'in tehdit söylemlerine karşı ivedi bir şekilde tedbir alınması ve adli kontrol tedbirlerine başvurulmasını talep etti.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ



Sosyal medya hesabından da suç duyurusuna tepki gösteren Hasan Basri Akşener, şunları kaydetti:



"Bugün Meral Akşener'in şikayeti üzerine karakola ifade vermeye gittim. Daha önce hukuk mahkemesi üzerinden bana manevi tazminat davası açmıştı, bunu anlayışla karşıladım, 'Olabilir' dedim. Ancak bu da yetmemiş gibi, şimdi de savcılığa gidip sözde bana suikast planladığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Soruyorum, ben PKK'lı mıyım, terörist miyim? Devlet benim kim olduğumu bilmiyor mu? Kayınbiraderiniz olarak beni 12 yaşından beri tanıyorsunuz. O günden bugüne benden ne gibi bir şiddet gördünüz? Bu tarz bir düşüncenin bile aklınızdan geçmesi yanlış. Size son dönemlerde kızmış olabilirim, ama önceleri büyük saygı gösterdim. Ne yazık ki bu saygıyı sizden göremedim."