Akşener'den partisinin Deprem Yardım Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret

Kahramanmaraş'taki iki yıkıcı depremin ardından İYİ Parti lideri Akşener, partisinin Deprem Yardım Koordinasyon Merkezi'ne gitti.

Merkezde çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener, Afşin'e hareket edecek yardım tırında incelemelerde bulundu.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerini, depremin olduğu bölgelere gönderdiklerini belirterek, şehirlerden, yiyecek, barınma, ısınma ve giyeceğe yönelik talepler geldiğini aktardı.

"EKSİKLİK VAR"

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akşener, "Maalesef, göçük altında kalanların kurtarılmasına yönelik bir eksiklik var. AFAD ile beraber gönüllülerin yardımcı olmasını organize etmeye çalışıyoruz. Dağıtım konusunda sorunlar var." dedi.