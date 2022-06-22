Akşener'den Pınar Gültekin davası açıklaması

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pınar Gültekin davasında verilen karar tartışılırken siyasilerden açıklamalar geliyor. Muğla'da Pınar Gültekin'i varile koyup diri diri yakan Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası tartışma yarattı.

Mahkemenin katile verdiği haksız tahrik indirimi tepki topladı. Ceza kesinleşirse, katil 14 buçuk yıl sonra aramıza katılacak. Meral Akşener, bu karara tepki gösterdi.

''Kadınları sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar'' diyen Akşener, Pınar kızımızı vahşice elimizden alan katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarda gezmesine göz yumuyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun hepsine. Türk yargısı için utanç vesikası bu kararda imzası bulunan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum, yarın iki elimde yakalarında olacak'' dedi.