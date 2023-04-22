Akşener'den seçim mesajı

Başbakan olmayı tercih ettiğini ifade eden İYİ Parti lideri "İYİ Parti'nin iktidar olması için seçtim. Yoksa benim şahsımla alakalı bir durum yok. Ama şu var, ben başbakan olmayı onunla, bununla pazarlık yaparak, ona buna yalvararak yapamam. Fıtratım buna ters." diye konuştu.



Akşener, "Birinci parti çıkacağız." dedi.

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