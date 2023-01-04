Akşener'den 'Sinan Ateş cinayeti' açıklaması

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde yer alan konulardan birisi de Sinan Ateş cinayetiydi.



30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara Çukurambar'da, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için, ''Emniyet ve istihbaratı ayağa kaldırması gereken bir olay'' değerlendirmesini yapan Meral Akşener, güvenlik güçlerinin olayı aydınlatacağına inandığını söyledi. Akşener konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''30 Aralık Cuma günü, başkent Ankara, bir suikasta sahne oldu. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e düzenlenen suikast, emniyet ve istihbarat birimlerini, ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Güvenlik güçlerimizin, bu önemli olayın acilen aydınlatılması için, ellerinden geleni yapacağına inanıyorum''

Akşener, Ateş ailesinin olayı Meclis'te konu yapılmaması konusunda talep bulunduklarını da iletti.

ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar bazı başlıklar:

''Biliyorsunuz kendisi, geçtiğimiz günlerde, yine bir açıklama yapmıştı. Demişti ki 2023’te herkes hesabını, yüzde 20’ler seviyesindeki bir enflasyona göre yapsın. Hatta bu sözüne ek olarak;

iktidar olarak, bunun aksi yönünde hareket edenlere yönelik de, yetkilerini kullanacaklarını söylemişti. Hay hay, çok güzel. O zaman, ben de buradan, kendisine sormak istiyorum. Madem öyle; 2023’ün daha ilk sabahında, bizi adeta selamlayan zamları, kim yaptı? Sözüm ona yönettiğiniz devletin, tüm kalemlerinde en azı, yüzde 120’ler seviyesine varan bu zamları, kim yaptı? Makyajlı enflasyon rakamlarının bile, üzerine çıkan oranlardaki bu zamları, kim yaptı?



Aziz milletim Sayın Erdoğan’ın sırtındaki, bu israf ve yolsuzluk küfesinin, ceremesini, maalesef milletçe biz çekiyoruz. Onlar, memleketimizin kaynaklarını, har vurup harman savururken, faturayı biz ödüyoruz. Onlar, tüm beceriksizlikleriyle, saray sefası sürerken, bizler, asgari ücretle, geçinmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz, yeni asgari ücret, aylık net 8 bin 500 lira olarak açıklandı. İşverene maliyeti ise 11 bin 750 lira oldu. Hâlbuki Türk-İş’in, Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı 8 bin 130 liraydı. Biz de, İYİ Parti olarak, tam da bu yüzden asgari ücretin 9600 lira olmasını ve bu sayede enflasyon canavarıyla boğuşan vatandaşlarımızın hiç değilse birkaç ay nefes almasını önermiştik.

ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

Bu arkadaşlar, belli ki hâlâ anlamadılar ama kendi elleriyle hortlattıkları enflasyon canavarı yüzünden açıklanan asgari ücret artışı daha hesaplara yatmadan eriyip gidecek. Çünkü açıklanan asgari ücret açlık sınırının sadece 370 lira üzerinde. Ve maalesef, enflasyonun, yakıcı artışı doğrultusunda, önümüzdeki ay muhtemelen, açlık sınırının altında kalacak''

