Akşener'den Togg'a destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.



Togg yatırımını geç kalmış olmakla birlikte kıymetli bulduklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı, ''Ülkemize katma değer sağlayan her yatırımı kıymetli buluyoruz'' diye konuştu.

Akşener'in konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'ne yönelik eleştiriler de yer aldı.



Akşener, ''Vizyon diye, yerine getirilmemiş bayat vaatlerini, yeniden ambalajlayıp servis etmeyi tercih ettiler. Enflasyonun, yüzde 80’i aşmasını, doların 18 lirayı geçmesini, ilk defa kutluyoruz. Gerçekten ibretlik. Hala çıkmış, 'Ah bir seçilsem, neler neler yapacağım…' diyor. Hatırlayın; 4 buçuk yıl önce de, 'Yetkiyi verin, dolarla, faizle, enflasyonla, nasıl mücadele edilir görün'' demişti. Hamdolsun, onu da gördük'' şeklinde konuştu.