Akşener'den "yerelde işbirliği olabilir" mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "İYİ Parti olarak elbette kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. Tüm siyasi partilere açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim." sözleriyle yerel seçimde ittifaklara kapıyı kapattı ama "yerelde teşkilatlar birbiriyle işbirliği yapabilir" mesajı da verdi.



Akşener'e, İstanbul ve Ankara'da, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkaracak mısınız? sorusu da yöneltildi. Akşener, "Bu iki arkadaşımızın karşısına aday çıkarılacak, çıkarılmayacak konusu günü geldiğinde bakılır; amma velakin çıkarıldığı takdirde de bizim aday gösterdiğimiz, proje üzerinden konuşacak." değerlendirmesinde bulundu.



Akşener, bir gazetecinin, “İstanbul kaybedilirse, faturasının size çıkartılma ihtimali çok yüksek” değerlendirmesine ise “Çıkarsa çıksın” karşılığını verdi.



14 Mayıs seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında, CHP listelerinden giren Saadet Partisi de yerel seçim stratejisini belirledi.



TV5 yayınına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tüm il ve ilçelerde aday çıkaracaklarını söyledi. Karamollaoğlu, ""Bazı yerlerde dirsek teması olabilir" ifadesini de kullandı.



Yerel seçim çalışmalarına baladıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Startı verdik. Arkadaşlarımız bütün iller, ilçeler ve beldelerde adayları belirlemek için ciddi bir çalışmanın içinde. Biz 81 ilde aday göstereceğiz. 973 ilçede, 360 civarında beldede aday göstereceğiz." dedi.

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