Akşener'den elektrik ve doğalgaz zammına tepki

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in gündeminde elektrik ve doğalgaza yapılan zam vardı.

Pandemi döneminde yapılan yardımın 3 katının geri alındığını belirten Akşener, ''Elektriğe sadece 1 kuruş zam yapıldığında, mevcut tüketime göre, vatandaşımızın cebinden, 2,3 milyar lira çıkıyor. 12 kuruş zam yapıldığına göre vatandaşımızın cebinden çıkacak para, 27.6 milyar lira. Pandemi boyunca vatandaşına, sadece 10 milyar liralık nakit desteği veren AK Parti iktidarı, aynı vatandaşının cebinden, tek kalemde, bunun yaklaşık üç katını geri alıyor demek'' diye konuştu.

TEİAŞ'IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Akşener, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) Cumhurbaşkanı Kararı ile başlayan özelliştirme sürecine de tepki gösterdi.

TEİAŞ’ın anlık elektrik arz-talep dengesini kontrol etmek gibi hayati bir görevi olduğunu söyleyen Akşener, ''TEİAŞ, kâr amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa, ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer. Hani beka diyorsunuz ya, bekanın zırt dediği yer burası'' dedi.

