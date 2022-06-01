Akşener'den sosyal medya düzenlemesine 'George Orwell' örnekli tepki

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında, 'Hayat pahalılığı, sığınmacı ve adalet' konuları sıralayan Akşener, Türkiye'nin artık bir sorunlar yumağı haline geldiğini ve bu sorunların da iktidarın gündemine bile girmediğini belirtti.

Akşener'in gündeminde sosyal medya düzenlemesi vardı.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

''İktidara göre en önemli sorun, internette yayın yapan haber siteleri. Meclis'e sosyal medya kanun teklifi getirdiler. Beğenmediklerini yasaklamaya ve ortadan kaldırmaya bayılan AK Parti, sosyal medyanın idam fermanıyla karşınıza çıktılar. Bu arkadaşlara yandaş medya yetmiyor. Televizyonlara sipariş yayın yaptırdıkları gibi, gazetelere sipariş manşet attırdıkları gibi internet sitelerine sipariş haber yaptırmak istiyorlar.

''ÖNCE KENDİ KAPININ ÖNÜNÜ TEMİZLE''

Sayın Erdoğan eğer yalan haber yasaksa iftira atan, yalan söyleyen yandaş kanallarını kapatacaksın. Trol çiftliklerini kapatacaksın. Enflasyon tahminleri yanlış çıkan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alacaksın. Milleti kandıran TÜİK Başkanı'nı hemen kapının önüne koyacaksın. Emeklilere ve asgari ücretlilere zam için 1 Mayıs'ı işaret eden Çalışma Bakanı'nın affını isteyeceksin.

Sen önce kendi öfkeni dizginle, sen önce kendi kapının önünü temizle. Yıllardır milletimizi birbirine düşürerek kutuplaşmadan beslenen sen değil misin? Bu kanunu geriye işletsen senin müebbet alman gerekiyor.

DÜZENLEMEYE GEORGE ORWELL ÖRNEKLİ TEPKİ



Buradaki amaç çok başka. Ülkemizde yaşanan sorunları dile getirenleri, ekonomide kötü gidişata dikkat çekenleri, sığınmacıdan seçmen devşirmeye çalışmalarını susturmak istiyorlar. Biz daha buradayız. Siz yalana sığındıkça biz de sizi gerçeklerle yüzleştirmeye devam edeceğiz. Siz George Orwell romanlarına özendikçe biz demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Siz özgürlüklerin karşısında durdukça biz 'Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet' demeye devam edeceğiz.'

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Döviz kuru, enflasyon, gıda fiyatları uzaya çıktı. Mars'ı geçti, Jüpiter'e varmak üzere. Siz seçim tarihini açıklayın da millet sizi uzaya mı gönderiyor, başka bir yere mi gönderiyor görün. Artık lami cimi yok. Bugün milletimizin ihtiyacı seçimdir. Getirin sandığı bu çile bitsin, milletimizin yüzü gülsün."