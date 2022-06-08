Akşener: Enflasyonun makyajlı hali bile yüzde 73,50

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Akşener, ekonomiye yönelik eleştiriler getirdi. Akşener; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara 'makyajlı' dedi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor'' sözlerine de tepki gösterdi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

''Ülkede enflasyon, makyajlı hâliyle bile, yüzde 73 buçuk olarak açıklanırken bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla büyümeyi tercih ettik.

Her gün zam haberiyle uyanıyoruz. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor.” diyor. ''Dar gelirli hariç, diğerlerinin işleri yolunda.” ne demek?



Neymiş, “Enflasyon düşüş eğilimine girmiş…” Bakan Nebati'nin bu sözlerine bakınca anlıyoruz ki, TÜİK sihirli değneğiyle tez zamanda bu arkadaşımızın yardımına koşacak. TÜFE ve ÜFE oranlarından sorumlu, daire başkanını görevden aldılar. Şimdi de domatesin, patatesin kilosunu ne kadardan hesapladığını, kira fiyatlarını, ne kadardan hesapladığını, yayınlamayacağını açıkladı.

