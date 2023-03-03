Akşener'in adaylık açıklamalarının ardından 5 siyasi parti toplanıyor

CHP MYK YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından bugün olağanüstü toplanan CHP MYK'nın yarın bir kez daha yapılacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.