Akşener'in "Giderim" ifadesine partiden yalanlama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 31 Mart yerel seçimleri öncesi GİK toplantısında "Oylarımızın düşmesi durumunda bütün sorumluluğu alıyorum, eğer 14 Mayıs tarihinde aldığımız oyun altına düşersek istifa edeceğim." dediği iddia edilmişti.



İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada bu iddialar yalanladı.



Açıklamada "Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, 'Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır." denildi.



Açıklamada bu iddiaların partiye yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığı da yer aldı.

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