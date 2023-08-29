Akşener'in ittifaksız seçim çağrısı | Zorlu: Siyasi partiler kendi kimlikleriyle hizmet edemez oldu

Siyasetin gündemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "yerel seçimlere ayrı ayrı girelim" çağrısı var.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Zorlu, Akşener'in çağrısının amacını “Siyasi partiler kendi kimlikleriyle, öz bilinçleriyle, ortaya koydukları kuruluş felsefeleriyle hizmet edemez, rekabet edemez hale geldi. Bu bilinç dışılığı, normal dışılığı ortadan kaldırmak ve milleti merkezine alan bir anlayışla, onun daha iyi hizmet almasını esas alan bir düsturla Genel Başkanımız diyor ki tüm siyasi partilere ‘gelin kendi kadrolarımızla yarışalım’” diyerek açıkladı.



İttifak sistemine başından beri karşı olduklarını kaydeden Zorlu, “Bir süre sonra apartman yönetimlerinde, kooperatiflerde, her yerde ittifak kurmak için çağrı oluşacak. Böyle bir siyaset olamaz. Buna artık bir dur demeliyiz. Biz başından beri bu sistemin getirdiği dayatmanın karşısında olduk. Bu tutarlılık içinde bu çağrıda bulunduk. Bu çağrıyı yerine getirme gayesi içerisinde olacağız. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere diğer siyasi partilerden ne cevap gelecek hep birlikte göreceğiz” dedi.

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"



Yerel seçimlerde adayların çok önemli olduğunu hatırlatan Zorlu, “Sadece büyükşehirler ekseninde bakılmasın. Biz bu kararlılığımızı devam ettireceğiz. Her bir ilçede, ilde vatandaşlarımızın sesini dinlemeye başlayacağız. Eylül ayı ortasında, 15’i gibi Genel Başkanımız bütün illerimizde teşkilatlarımızda bir araya gelecek. Onların görüşlerini, taleplerini dinleyecek. Vatandaşlarımızla da bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.



"Ayrıca 1 Ekim itibarıyla belediye başkanlığına veya meclis üyeliğine aday olmak isteyen il ve ilçe başkanlarımızın görevlerinden ayrılmaları konusunda tavsiye kararı aldı." açıklamasında bulunan Zorlu, kararın bu teşkilatlara göndereceklerini ifade etti.



Zorlu, kendi adaylarını çıkaracaklarını ve bunun hazırlıkları içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.