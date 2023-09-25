Akşener’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.



Ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da bir hastaneye başvuran Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konuldu.



Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Genel Başkanı Akşener'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Viral enfeksiyon olduğunu belirten Zorlu, "Muayenin ardından evine geçti. Birkaç gün içinde çalışmalarına başlayacak." dedi.



Zorlu, Akşener'in ilerleyen günlerde Eskişehir'e ziyaretlerinin devam edeceğini de aktardı.

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