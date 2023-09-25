Akşener’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Viral enfeksiyon nedeniyle hastanede gözlem altına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneden çıktı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Akşener'in çalışmalarına birkaç gün içinde yeniden başlayacağını söyledi.

Akşener’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı, programları iptal edildi

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı, programları iptal edildi

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İYİ Parti Genel Başkanı , viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.

Ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da bir hastaneye başvuran Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konuldu.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Genel Başkanı Akşener'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Viral enfeksiyon olduğunu belirten Zorlu, "Muayenin ardından evine geçti. Birkaç gün içinde çalışmalarına başlayacak." dedi.

Zorlu, Akşener'in ilerleyen günlerde Eskişehir'e ziyaretlerinin devam edeceğini de aktardı.

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