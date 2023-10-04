Akşener: İttifak siyasetini reddediyoruz

Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor.



Akşener'in açıklamaları şöyle:

Başkentin göbeğinde bir evlada bir kardeşe Sinan Ateş'e kıyılmasının üzerinden 278 gün geçti. Onlar ilk günden beri onu unutturmaya çalıştı. Ama annesi babası kardeşleri unutmadı. Bizler Sinan Ateş'i unutmadık. Herkes çok iyi bilsin ki kimsenin unutmasına ve unutturmasına asla izin vermeyeceğiz.

GEZİ DAVASINA TEPKİ



27 Mayıs 2013 tarihi, AK Parti için bir travmadır! Diliyle, diniyle, hayat tercihleriyle, siyasi görüşleriyle, bölüp, paramparça ettikleri bir milletin, ağaçlarına sahip çıkmak için, Gezi Parkı’nda birleştiğini görmek, onlar için bir travmadır!Hayallerini, heveslerini, umutlarını tükettikleri, Türk gençlerinin, millî şuuru ayağa kaldırdığı, Gezi ruhunu karşılarında görmek, onlar için bir travmadır! Ülkücüsünden solcusuna, muhafazakarından sekülerine, kadınından erkeğine, gençlerimizin, o dönem, yaklaşık 10’uncu yılında olan, bir müstemleke rejimine karşı sergilediği bu asil duruşu; her ne kadar, türlü müdahalelerle, rayından çıkartmış olsalar da, türlü provokasyonlarla, kirletmiş olsalar da, türlü ayak oyunlarıyla, karalamış olsalar da, bir türlü hazmedemediler, hazmedemeyecekler.



Bakın, üzerinden, 10 yıl geçse bile yetmiyor. Gezi, AK Parti için, öyle bir travma ki, hâlâ intikam almaya çalışıyorlar. Peki kimden? Tutuklulardan mı? Hayır. Bizatihi milletten intikam almaya çalışıyorlar. Yargı sopasını, dilediklerince savurarak, millete göz dağı vermeye çalışıyorlar. “Sakın ola, bir kez daha birleşmeyin.” demeye çalışıyorlar. Büyük bir gayrimeşruluğun, arkasına sığınıp;bu büyük travmayı, bastırmaya çalışıyorlar.



O yüzden geçtiğimiz hafta, Gezi Parkı davasından çıkan sonuç da; AK Parti’nin yaşadığı, travma sonrası stres bozukluğunun, bir neticesidir. Ne yazık ki, ülkemizde bir kez daha vicdan, ihtiraslara tercih edilmiştir. Ne yazık ki, bir kez daha hukuk, koltuklara hizmet etmiştir. Ne yazık ki, bir kez daha vesayet, milletin üzerine çökmüştür.

YEREL SEÇİM MESAJI

Milletten değil, pazarlıktan medet uman, ittifak siyasetini reddediyoruz. Tek başımıza olacağız ve önümüzdeki yerel seçimlerde, 81 ilde kendi adaylarımızla, hür ve müstakil siyasetimizle, tek başımıza, aziz milletimizin huzuruna çıkacağız.

ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Ankara'da hain bir terör saldırısı gerçekleşti. Kahraman Türk polisimizi yürekten kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. İçişleri Bakanı sayın Ali Yerlika'ya milletimiz adına teşekkür ediyorum.