Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir

Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplanısında konuştu.

Akşener'in gündeminde dün İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı vardı. İYİ Parti lideri saldırıya tepki göstererek "Katil Netanyahu için söylenecek söz kalmamıştır. O 21. yüzyılın yeni Hitleri'dir." dedi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

Önce çıktılar hastaneyi Hamas bombaladı biz yapmadık dediler. Kimse bu yalana inanmayınca İslami Cihad Örgütü'nün attığı füze yolunu şaşırdı diyecek kadar alçaldılar. Katil Netanyahu için söylenecek söz kalmamıştır. O 21. yüzyılın yeni Hitler'idir. Derhal yargılanmalıdır. Medeni değerleri savunduğunu iddia eden her ülke, her insan bu vahşete karşı tutum almalıdır.

"KAFALARI KUMA GÖMMENİN ZAMANI DEĞİLDİR"



Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum. Kafaları kuma gömmenin zamanı geçmiştir. İçinde Filistinlileri barındırmayan demokrasi ahkamları üzerinden mağduriyet üretme çabalarının vadesi artık dolmuştur. Dünkü büyük soykırımın acıları üzerinden bugünün terörünü aklama iki yüzlülüğü bayatlamıştır. Bu gidişata dur deme vaktidir. Yaşananlar dünya kamuoyu için bir sınavdır.



Ya bu acılardan ders alıp yaraları saracağız ya da Ortadoğu'nun bir acı ve gözyaşı coğrafyası olarak kalmasına göz yumacağız. Ya bu sınavı geçip insanı değerleri dünyada hakim kılacağız ya da yeni bir dünyaya boyun eğeceğiz.