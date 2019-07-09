İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Nedir bu lüks ve israf takıntınız kardeşim. Ne zaman doyacaksınız, ne zaman şükredeceksiniz. Milletin halini ne zaman göreceksiniz...

Bütün değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi tükettiler. Pakize annenin başına gelenlere bakın, Pakize anne Türkiye'dir... ('Hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten' soruşturma başlatıldığı belirtilen Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba) Türk kadınını itip kakamazsınız...

Kadının liyakatına, performansına bakılmıyor. Mobbinge uğruyor, süt izni vermiyorum işine gelirse diyorlar, asgari ücretin altında çalışacaksın, işine gelirse diyorlar. Üst düzey kadın yöneticiler de yine ikinci sınıf, yine mağdur... Kadını siyaseten kullanmaya gelince sıraya giriyorlar, hak denince yok... Türk kadının tarihini bir okuyun sonra da bu zevzek hoca bozuntularının ağzına bir bant yapıştırın..."

Son 5 yıldır yaşadıklarından örnekler vererek kadına karşı cinsiyetçi bakış açılarını eleştiren Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı ve "Övünün, övünün" diye seslendi. "Bedenimiz üzerinden analarımızın ruhları incindi, annelerimize sövüldü, bize sövüldü, erkeklerimizin eşlerine sövüldü. Ama delikanlı gibi çıkıp boğazımıza, yakamıza mertçe yapışan olmadı" diyen Akşener şunları söyledi:

"AK Partili kadınlarımıza sesleniyorum, gel kardeşim artık sarılalım. Seçim zamanı anamız bacımız git broşür dağıt, seçim bittiğinde iş dediğinde bugün git yarın gel. Sana iş yok ama sırma köşktekilerin çocularına iş var. Bakın, bunlar size ancak türbe ziyareti yaptırır... Hele bir iktidara gelelim o zaman kadına nasıl hak - değer verilir görürsünüz."