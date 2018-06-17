İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da miting düzenledi. Cumhurbaşkanı adayı Akşener, "İhalelerle yandaş müteahhit zengin edildi" dedi.

Meral Akşener'in konuşmasından satır başları; Hastanın ilk defa cumhurbaşkanı tarafından müşteri olarak görüldüğünü de bu ülke gördü.

Devlet fabrika yapması gerekirken, eğitimi 21. yüzyıla tanzim etmesi gerekirken bu seçimin en flaş projesi kıraathaneler oldu. Devlet kura kura kahve kuruyor.

Eğer üretimi çiftçi için, tarım için, sanayi için merkeze koyamazsanız gençleriniz işsiz kalır. Biz sadece üretim ekonomisini hem tarımda hem de sanayide öne koyacağımızı ilan ediyoruz. Her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız, gençlerimize işsizlermize iş imkanı sağlayacağız.

Devlet gencine iş üretmek zorundadır. 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız dedik. Gençlerimize ya iş vereceğiz ya maaş vereceğiz. Kaynak nerde diye bana soruyor, çünkü bizi iktidara gelecek görüyorlar.

Son bir haftada Türkiye sanki savaşa gidiyormuş gibi bir dil kullanılıyor. Başta Binali Yıldırım olmak üzere Bize alçak dedi, bize satılmış dedi, bize gayrı milli dedi. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz bunu bir savaş haline çevirmenin mantığı nedir.



Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Türkiye'yle ilişkimizi düzelteceğiz, 4 milyon Suriyeli mülteciyi memleketlerine geri göndereceğiz. Şam'daki Emevi camisinde namaz kılınamadı ama biz inşallah seneye bu zamanlar 81 ilden 81 temsilciyle Suriye'de Halep'te iftar yapacağız inşallah.

Kaynak 150 milyar Türk lirası Suriyeli göçmenlere para harcandı. Sekiz milyar lira devletin kiraya ödediği para. Mehmet Şimşek buna fındık fıstık parası dedi. Sekiz milyarı cebinizde sayın. TRT'yi satacağım dedim, bir kamyon ahmak zengin oluyor orda. Hırsızlıkların önüne geçeceğiz, hırsızların cebinde ne varsa alacağız.



TİKA'yı satıyormuşum diye Binali Yıldırım bana bağırıyor. Ben TİKA'yı satacağım demedim. TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6,5 milyar dolar hazineden çıkıyor. Bu kadar paranın harcandığı yeri bulamadık. Kamboçya'da okul yapmışlar ben Muş, Mardin Bitlis'ten geliyorum. Oradaki okullarla, Kamboçya'daki okulları karşılaştırdım bu paralar haram olsun.