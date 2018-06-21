İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İstanbul Bayrampaşa'da halka hitap etti.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz bu ülkenin tarımının bu hale geldiğini ilk defa fark ediyoruz. Bizi yönetenler iş bilmez cahil zannediyordum. Iğdır'dan, Kars'a Erzurum'a gittik. Araziler boş, üstünde hayvan bitki görmedim. Geleceğin iki savaşı olacak. Birisi su, birisi gıda. Türk tarımını bitirmek ihanettir. İstanbul'u açlığa, pahalılığa mahkum etmektir.

Başbakan eliyle TİKA meselesini gündeme getirdiler. TİKA ile ilgili bir cümle çıkmadı benden. Türkiye'nin kurumları o kadar çiftlik arpalık haline gelmiş ki. Burada en büyük sorun genç işsizlik ise, üniversite mezunları iş bulamıyorsa bunların kendinin bırakıp gitmesi lazım. Kendi çocukları bir baltaya sap olamamış trilyonlarla oynarken, bizim üniversite mezunu gençlerimiz işsizliğe mahkum edilmişse bu düzen değişmelidir. Bir devlet gencine iş vermek zorundadır. Üniversiteyi bitirmiş iş bulamamış gençlere 500 lira aylık vatandaşlık maaşı vereceğiz dedik. Emeklilerin muayene ve ilaç payını kaldırıyoruz dedik. Asgari ücreti vergiden muaf tutuyoruz dedik."