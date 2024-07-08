Aksu Çayı kenarındaki kaçak yapıların kaldırılıyor

Antalya'da Aksu Çayı'nın kenarındaki kaçak konteynerlerin kaldırılması için çalışmalar başladı.

Aksu Çayı kenarındaki kaçak yapıların kaldırılıyor

Çay kenarına kaçak yapılan konteynerlerin kaldırılması için Aksu Belediyesince verilen bir haftalık süre sona erdi.

Harekete geçen zabıta ekipleri, Çevik Kuvvet polislerinin de desteği ile kaçak konteyner ve demir yığınlarının iş makinesi yardımıyla kaldırılmasını sağladı.

Bu arada, birçok kişi yürütmeyi durdurma kararını göstererek, kendilerine daha fazla zaman verilmesini istedi.

Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaptığı açıklamada, "Yürütmeyi durdurma kararları bizim için önemli değil, birkaç gün daha süre vereceğiz. 100'ün üzerinde bir işgal var. Bir bölümünü kaldırdık. 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında temizlik çalışması yapılıyor. Tekne bağlama iskelelerine dokunmayacağız." ifadesini kullandı.

Çelik, konuya ilişkin CİMER'e yapılan çok sayıda şikayet olduğunu kaydetti.​​​​​​​

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