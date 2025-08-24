Aksu'da kaçak tabancalar yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 adet kaçak tabanca ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bir otomobilde arama yapıldı.

4 şüpheliye ait otomobilde ekipler tarafından yapılan aramada 4 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

