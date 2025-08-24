Aksu'da kaçak tabancalar yakalandı
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 adet kaçak tabanca ele geçirildi.
Arşiv
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bir otomobilde arama yapıldı.
4 şüpheliye ait otomobilde ekipler tarafından yapılan aramada 4 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Silah
- Yurt Haber
- Antalya Aksu