Aktarlar önerdi: Sahurda tüketildiğinde susuzluğu azaltıp hazımsızlığı gideriyor

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar, susuzluk giderici ve sindirimi kolaylaştıran karışımlar için aktarların yolunu tutuyor. Aktarlar ise vatandaşlara en çok bitki çayları ve Osmanlı şerbetini tavsiye ediyor.

Çorum'da yıllardır aktarlık yapan Hasan Arslan, tüketilecek karışımlar ve bitki çayları kadar beslenme yönteminin de çok önemli olduğuna dikkat çekti. Ramazan ayında müşterilerine yemeklerde az su içmeleri, çorbayı yemekten sonra tüketmeleri konularında tavsiyelerde bulunduklarını ifade eden Arslan; Osmanlı şerbeti, rezene, kimyon, anason gibi mideyi rahatlatıcı bitkilerin yer aldığı çayların tüketilmesinin ise hem sindirimi kolaylaştıracağını hem de susuzluğu gidereceğini söyledi.

''ÇORBAYI YEMEKTEN SONRA İÇİN''

Ramazan ayında beslenme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi veren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayında ecdadımızın beslenme yöntemleri var. Bunları çoğu toplum günümüzde pek bilinmiyor ama sosyal medyada bulabilirler. Naçizane tavsiyemiz çorbayı yemekten sonra içmeleridir. Ana yemek yenildikten sonra veya yemek ile birlikte alınabilir veya ana yemek yenildikten sonra, çorbayı üzerine tüketebiliriz, bu durum yemeği hazmettirir. Bizim toplumumuzda genelde çorbayı önce içiyorlar, bu durum da insanda tıkanma dediğimiz midedeki hazmı durduruyor.

Yemek yerken çok su içiyorlar, bunu tavsiye etmiyoruz. Suyu genelde yemekten 1 saat sonra içmelerini tavsiye ediyoruz. Mide asit oranlarını bozuyor, dolayısıyla hazım zorlaşıyor. Genel olarak çoğu kişide duyduğumuz şikayet; şişkinlik. Genelde sahurdan önce ve teravih namazından sonra hazmettirici bitki çaylarımız var, ürünlerimiz var bunları kullanabilirler.''

''YEMEĞİN YAVAŞ YENMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ''



Mideden önce sindirimin ağızda başladığını ifade eden Arslan, "İftarda çok hızlı yemek yeniliyor. Yavaş yenmesini ve çok çiğnenmesini tavsiye ediyoruz. Çayın ve suyun yemeklerden 1 saat sonra içilmesi daha yararlı olacaktır. En çok yapılan yanlışlardan bir tanesi de yemeğin üzerine tatlı yenilmesi. Yemiş olduğumuz yemeği tamamen zehir, şeker ve yağa çeviriyor. Yemek yenildikten birkaç saat sonra tatlı yiyebilir" diye konuştu.