Eylem hazırlığındaki terörist Batman'da gözaltına alındı. Üst düzey yöneticilere yönelik eylem yapmayı planlayan terörist, otostop çekerek bindiği araçta yakalandı. Teröristin PKK'nın önde gelen isimlerinden Duran Kalkan'a yakın olduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Kozluk'tan kent merkezine giden bir aracı Tuzlagözü Köyü yakınında durdurdu. Araca otostop çekerek bindiği öğrenilen zanlının yanında kimliği yoktu, şüpheli davranışları dikkat çekiyordu. Gözaltına alınan kişinin "Rojhat" kod adlı Sait İlmin olduğu belirlendi. Teröristin yanında bir tabanca ve el bombası bulundu..



Bir başka terör operasyonu da Giresun'daydı. Çarşamba günü Yağlıdere ilçesi Güllüce Köyü'nden erzak hırsızlığı ihbarı yapıldı. Bölgedeki terörist gruplardan şüphelenen Jandarma Özel Operasyon Timi ile gönüllü güvenlik korucuları, operasyon düzenledi.



Bölgede 3 teröristle karşılaşan güvenlik güçleri teröristlerden birini öldürdü. Teröristin üzerinde silah ve patlayıcı bulundu. Ciyager kod adlı "Serdar Bekmez"in grup lideri olduğu belirlendi.



Teröristin 2008 yılında 15 askerin şehit olduğu Aktütün Karakolu'na yönelik terör saldırısında yer aldığı da iddia edildi.



Kaçan iki teröristin telsiz konuşmaları da ortaya çıktı. Teröristlerin, "Bir anda karşımıza çıktılar, ne olduğunu anlamadık ayakkabılarımızı dahi giyemeden kaçtık, Ciyager de öldü" dediği belirlendi.

