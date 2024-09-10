Akülü sandalye ile engelli gibi davranıp markette hırsızlık yaptı

Ankara'da akülü sandalye ile geldiği bir markette engelli gibi davranan kişi, hırsızlık yaptı.

Akülü sandalye ile engelli gibi davranıp markette hırsızlık yaptı

''nın Mamak ilçesinde mliği belirsiz bir kişi, akülü sandalye ile girdiği markette engelli rolü yaparak dondurma, çerez ve çeşitli ürünleri çalarak oturduğu sandalyesine sakladı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde; zaman zaman ayağa kalkan hırsızın ürünleri çaldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü. Hırsızı gören market çalışanları da arkasından giderek polise haber verdi.

İhbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alınıp emniyete götürülen kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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