AKUT'tan NTV'ye teşekkür plaketi

Türkiye'de yaşanan özellikle depremlerden sonra binlerce hayat kurtaran ve afet bilincinin gelişmesi için çalışan AKUT Derneği 30. yılını kutluyor.

Türkiye'de bir çok kişinin 1999 Marmara Depremi ile tanıdığı AKUT, Arama Kurtarma Derneği 30 yaşında.

Derneğin kuruluş yıldönümü için özel bir toplantı düzenlendi, AKUT gönüllüsü olarak 25 yılı dolduranlara plaket verildi.

Törende afet bilincinin gelişmesine yayınlarıyla destek veren NTV'ye de AKUT tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

VERGİ MUAFİYETİ ÖDÜLÜ

AKUT'un güncel durumu hakkında bilgilerin de paylaşıldığı toplantıda, dernekten alınan vergilerin ekonomik anlamda yarattığı zorluklara dikkat çekildi.

Dernek yönetimi AKUT ve diğer kamu yararına çalışan derneklere vergi muafiyeti getirilmesini talep ediyor.