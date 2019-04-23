Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.



Hava sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, yaptığı açıklamada, bölgede yılın belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metre çekildiğini söyledi.



Çekilmenin bölgede birkaç gündür etkili olan fırtınadan kaynaklandığını belirten Önsoy, "Buradaki deniz çekilmesi depremle ilgili değil. Fırtına gibi doğa olayları gelgit etkisini artırır. Doğal olarak da endişe edilecek bir durum yok. Normal bir doğa olayı. Çok uzun sürecek bir durum değil" dedi.

