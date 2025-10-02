Akyaka'da restoran alev alev yandı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da bir restoranda yangın çıktı.

Yangın, sabaha karşı 03.36'da Akyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

ALEVLERİ GÖRENLER İHBARDA BULUNDU

Dumanları ve alevleri fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.