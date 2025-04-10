Akyaka'da tarım arazileri sulara gömüldü

Kars’ta son birkaç gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale köyü bölgesinden geçen derenin taşması sonucu tarım arazilerini sular altında koyarken, çiftçiler, ekili alanlarının zarar görmesinden korkuyor.

Meteoroloji’nin ‘zirai don’ uyarısında bulunduğu Kars’ta çiftçiler, tarım arazilerinin sular altında kalmasının ardından don olayı yaşanabileceğini belirterek yetkilerden destek istedi.

Demirkent köyünde yaşayan çiftçiler, "Bu sezon tarlalarımızı ektik. Ama yağmurların ardından gelen selden dolayı tarlarımız altında kaldı. İnşallah don olayı yaşamayız." dediler.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Kars ve bölge için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kars ve bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.