Akyaka'da yazdan kalma gün
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka, hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşadı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.
Akyaka’da yazdan kalma havayı fırsat bilenler sahile koştu.
Çocuklar kumlarla oynayarak keyifli vakit geçirirken, yetişkinler ise güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı.
Kadın Azmağı'nda tekne turları düzenleyen işletmeler de yoğunluk yaşadı.
Tekneler yavaş yavaş hareketlenirken, sezonun erken başlamasının işletmecileri sevindirdiği gözlendi.
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