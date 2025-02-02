Akyaka'da yazdan kalma gün



Akyaka’da yazdan kalma havayı fırsat bilenler sahile koştu.



Çocuklar kumlarla oynayarak keyifli vakit geçirirken, yetişkinler ise güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı.



Kadın Azmağı'nda tekne turları düzenleyen işletmeler de yoğunluk yaşadı.



Tekneler yavaş yavaş hareketlenirken, sezonun erken başlamasının işletmecileri sevindirdiği gözlendi.