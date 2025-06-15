Akyazı'da otluk alanda yangın
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan duman, karayolunu kapladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.
D-140 Karayolu'nun Karaçalılık Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Alanda çıkan yangının dumanları karayolunu kaplarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
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