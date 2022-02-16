Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Adem Çakıcı beş yıl önce de silahlı saldırıya uğramıştı.

Haberler - DHA 16.02.2022 - 12:38 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 12:51

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı

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'da dün akşam saatlerinde trafikte silahlı saldırı yaşandı.

Saldırı Zeytinburnu Cevizlibağ'da meydana geldi. Otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı'nın kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DAHA ÖNCE DE VURULMUŞTU

Adem Çakıcı'nın Aralık 2017'de silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. 

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